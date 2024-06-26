Главой ведомства дано указание о повторном возбуждении уголовного дела по факту причинения телесных повреждений пожилой женщине водителем самоката в Санкт-Петербурге

В средствах массовой информации сообщалось, что в Санкт-Петербурге доставщик еды на самокате совершил наезд на шедшую по тротуару 68-летнюю местную жительницу, а в ответ на сделанное замечание ударил ее и скрылся.
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