Что сообщил МИД о трагедии в ОАЭ с гражданином Молдовы Цви Коганом 

Министерство иностранных дел Молдовы сообщило, что было проинформировано по дипломатическим каналам о деле гражданина Цви Когана, обладателя двойного гражданства, в том числе молдавского, пропавшего без вести в городе Абу-Даби.
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