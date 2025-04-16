Гигантские протуберанцы обрушились на Землю с магнитными бурями

К Земле около 20 часов по московскому времени (15 апреля) пришли ожидавшиеся ещё с понедельника облака плазмы, сформированные из вещества двух протуберанцев, выброшенных Солнцем в начале недели, о чем сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
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