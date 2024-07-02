Работодатели стали более лояльно относиться к соискателям без опыта работы

Российский рынок труда во второй половине 2024 года демонстрирует интересные тенденции. Так, компании стали чаще размещать вакансии для специалистов без опыта работы - на 30% больше по сравнению с предыдущими годами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии