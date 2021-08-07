Рейдман: Любая страна оказывает помощь исходя из собственных интересов

Правительство ПДС рассчитывает на помощь от международных финансовых организаций. В самом предоставлении помощи внешними партнерами нет ничего плохого, но при этом надо учитывать то, на какие цели она предоставляется и как будет использована.
Правительство ПДС рассчитывает на помощь от международных финансовых организаций. В самом предоставлении помощи внешними партнерами нет ничего плохого, но при этом надо учитывать то, на какие цели она предоставляется и как будет использована.
Свежие комментарии