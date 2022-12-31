Шойгу заявил о выпавших на долю РФ в 2022 году тяжелых испытаниях

В уходящем году России выпали тяжелые испытания, изменившие привычный ход времени. Об этом в субботу, 31 декабря, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в новогоднем поздравлении военнослужащим, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.