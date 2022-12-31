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Шойгу заявил о выпавших на долю РФ в 2022 году тяжелых испытаниях

Шойгу заявил о выпавших на долю РФ в 2022 году тяжелых испытаниях

В уходящем году России выпали тяжелые испытания, изменившие привычный ход времени. Об этом в субботу, 31 декабря, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в новогоднем поздравлении военнослужащим, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.

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