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Глава Judicial Watch Фиттон: честные выборы в США стали невозможны

Глава Judicial Watch Фиттон: честные выборы в США стали невозможны

Предъявление бывшему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу обвинений по делу о штурме Капитолия в 2021 году делает невозможным проведение честных выборов, считает глава американской группы консервативных активистов Judicial Watch Том Фиттон.

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