«Значит, всё же лох»: после контактов Трампа и Путина стало всё ясно с Зеленским

Шесть лет назад, в октябре 2019 года, недавно избранный в президенты Украины Владимир Зеленский приехал в зону проведения антитеррористической операции (до начала нашей СВО было еще почти три года).
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