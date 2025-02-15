Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Значит, всё же лох»: после контактов Трампа и Путина стало всё ясно с Зеленским

«Значит, всё же лох»: после контактов Трампа и Путина стало всё ясно с Зеленским

Шесть лет назад, в октябре 2019 года, недавно избранный в президенты Украины Владимир Зеленский приехал в зону проведения антитеррористической операции (до начала нашей СВО было еще почти три года).

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Комментарии
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Николай Арзамасцев
Шим Пан Зе - это круто!😁
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14 час.
Александр Маркитанов
...каких людей?
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9 час.
alik3456 Джексон
Шим Пан Зе-а-ля байден...
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8 час.
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