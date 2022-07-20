Наслідки російської військової атаки на місто Нікополь у Дніпропетровській області, Україна, 20 липня 2022 року США не залишать безкарними спроби Москви анексувати територію України Глава МЗС РФ заявив у середу про розширення 187; військових «географічних завдань» в Україні Географічні «завдання», рішенням яких Росія займається під час війни в Україні, змінилися і тепер виходять за […] Сообщение США не залишать безкарними спроби Москви анексувати територію України появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.