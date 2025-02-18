Только 3% россиян согласились видеть своим начальником женщину

Свежий опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян связывают лидерство с мужчинами. Ключевые цифры: 48% считают, что мужчины больше подходят на роль лидера (в то время как о женщинах так думают только 8%) 33% опрошенных хотели бы видеть начальником мужчину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии