Только 3% россиян согласились видеть своим начальником женщину

Свежий опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян связывают лидерство с мужчинами. Ключевые цифры: 48% считают, что мужчины больше подходят на роль лидера (в то время как о женщинах так думают только 8%) 33% опрошенных хотели бы видеть начальником мужчину.