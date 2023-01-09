Эксперты: спад российской экономики может превысить 6% Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) назвали четыре сценария развития экономики России: активизм, вторые 2010-е, кризис без изоляции и кризисный.
Эксперты: спад российской экономики может превысить 6% Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) назвали четыре сценария развития экономики России: активизм, вторые 2010-е, кризис без изоляции и кризисный.
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