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«Я даже не смотрел в зеркала». Рассел — о своем провальном старте в Зандворте

«Я даже не смотрел в зеркала». Рассел — о своем провальном старте в ЗандвортеLAT Images / MercedesГонщик Mercedes Джордж Рассел признался, что не ожидал атаки Оскара Пиастри после рестарта на Гран При Нидерландов.

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