Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Средства ПВО сформировали защитный купол в Запорожской области

Средства ПВО сформировали защитный купол в Запорожской области

Зенитно-ракетные комплексы С-300В, а также другие средства противовоздушной обороны группировки войск «Днепр» сформировали в Запорожской области защитный купол.

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