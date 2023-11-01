Памятный День всех душ 2 ноября: время для воспоминаний, молитв и открыток Елена Галицкая2 ноября, День всех душ, — день, который приходит вслед за Днем всех святых, и который всегда напоминает нам о важности поминания наших ушедших родных и близких.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии