Памятный День всех душ 2 ноября: время для воспоминаний, молитв и открыток Елена Галицкая2 ноября, День всех душ, — день, который приходит вслед за Днем всех святых, и который всегда напоминает нам о важности поминания наших ушедших родных и близких.