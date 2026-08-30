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В Минагрополитики ответили, возрастут ли цены на продукты в Украине

В Минагрополитики ответили, возрастут ли цены на продукты в Украине

Летом 2026 года стоимость отдельных продуктов питания снижалась благодаря сезонному фактору. При этом на фоне российских ударов по складам, логистическим базам и торговым объектам появились опасения относительно возможного дефицита и дальнейшего роста цен.

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