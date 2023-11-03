 Глава СКР Бастрыкин взял на контроль расследование дела об оккультном ритуале с 2-летним мальчиком в Сочи

Глава СКР Бастрыкин взял на контроль расследование дела об оккультном ритуале с 2-летним мальчиком в СочиГлава СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование весьма странного и жутковатого случая в Сочи, где 23-летняя мать совершала над своим 2-летним ребенком некий безумный ритуал.
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