Полицейские в подмосковном Подольске пресекли нарушения миграционного законодательства

Сотрудники полиции УМВД России по г.о. Подольск во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по г. Москве и Московской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия обнаружили два частных дома, расположенных в д.
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