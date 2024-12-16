В РФ ущерб от преступлений в бюджетной сфере составил 112 млрд рублей

В России за 10 месяцев 2024 года выявлено почти 11 тысяч преступлений в бюджетной сфере, ущерб от которых составил 112 млрд рублей, рассказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.
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