В РФ ущерб от преступлений в бюджетной сфере составил 112 млрд рублей

В России за 10 месяцев 2024 года выявлено почти 11 тысяч преступлений в бюджетной сфере, ущерб от которых составил 112 млрд рублей, рассказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.