Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Что скрывается под центральной площадью Екатеринбурга: тайны подземелий

Под центральной площадью Екатеринбурга скрывается не просто сеть подвалов и коммуникаций, а настоящий «город-призрак» с реками в бетонных трубах, тайными ходами и легендами о несметных сокровищах.

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