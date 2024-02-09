Ударные возможности КВМФ Великобритании

Фрегат HMS St Albans (F83) проекта "Тип 23". Перед надстройкой видны пусковые установки ПКР Harpoon. Фото Минобороны ВеликобританииКоролевский военно-морской флот Великобритании призван решать несколько основных задач разного рода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)