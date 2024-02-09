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Ударные возможности КВМФ Великобритании

Ударные возможности КВМФ Великобритании

Фрегат HMS St Albans (F83) проекта "Тип 23". Перед надстройкой видны пусковые установки ПКР Harpoon. Фото Минобороны ВеликобританииКоролевский военно-морской флот Великобритании призван решать несколько основных задач разного рода.

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