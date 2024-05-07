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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Файзуллаев об Узбекистане на Олимпиаде: «Исторически важное достижение для страны. Пока не обсуждали мое участие. Я сосредоточен на ЦСКА, мы хотим победить в Кубке»

– Молодежная сборная Узбекистана вышла на Олимпийские игры (команда заняла 2-е место на молодежном Кубке Азии – прим.

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