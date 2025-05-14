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ЕС под снос — уже скоро! Ни на что не годный Брюссель осточертел европейцам

ЕС под снос — уже скоро! Ни на что не годный Брюссель осточертел европейцам

Все крупные политические проекты рождаются из необходимости реагировать на конкретные ситуации. Общество после катастрофы или кризиса с готовностью поддерживает политику, предлагающую выход.

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Комментарии
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Галина Обожина
О посмешище в Евросоюзе &quot;во всех его проявлениях&quot; пусть рассуждают европейцы. Нам о своем государстве НАДО думать. К великому сожалению, проблем в России выше крыши, о своих трудностях НАДО озаботиться.
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15 час.
Алексей Горшков
Боюсь и предположить, но похоже, что, принимая во внимание, что Трамп стал президентом США, и его, несмотря на все его крутые меры, до сих пор не грохнули - само Deep state (&quot;глубинное государство&quot;) на сторону его и более-менее адекватных политиков встало, насмотревшись на им же усаженных во власть ИДИОТОВ из демпартии США (их Трамп УЖЕ победил) и политической верхушки Европы (это ему ещё предстоит, но при поддержке &quot;глубинного государства&quot; он и это сделает - НА ТО ОН ИМ И ПОСТАВЛЕН) ! Это, вроде бы, и не было нашей задачей, хотя - как знать... А европейские ДЕГЕНЕРАТЫ (не такие отмороженные, как киевские - но &quot;ТЕ ЕЩЁ&quot;) в ближайшее время - без помощи США и Deep state - САМИ СЕБЯ СОЖРУТ !!!
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15 час.
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