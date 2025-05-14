ЕС под снос — уже скоро! Ни на что не годный Брюссель осточертел европейцам

Алексей Горшков

Боюсь и предположить, но похоже, что, принимая во внимание, что Трамп стал президентом США, и его, несмотря на все его крутые меры, до сих пор не грохнули - само Deep state ("глубинное государство") на сторону его и более-менее адекватных политиков встало, насмотревшись на им же усаженных во власть ИДИОТОВ из демпартии США (их Трамп УЖЕ победил) и политической верхушки Европы (это ему ещё предстоит, но при поддержке "глубинного государства" он и это сделает - НА ТО ОН ИМ И ПОСТАВЛЕН) ! Это, вроде бы, и не было нашей задачей, хотя - как знать... А европейские ДЕГЕНЕРАТЫ (не такие отмороженные, как киевские - но "ТЕ ЕЩЁ") в ближайшее время - без помощи США и Deep state - САМИ СЕБЯ СОЖРУТ !!!