В Челябинске проектируют новый ресторан «Вкусно — и точка», который расположится на улице Труда. Как 2 августа сообщили в пресс-службе уральского сегмента сети, строительство начнут после получения всех согласований.
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