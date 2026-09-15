С начала года Европа под надуманным предлогом задержала 12 судов. Об этом 15 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Минюсте заявили...
- Мерц: главная заб...
- Меланшон: в беспо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым