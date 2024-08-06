Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 520 подписчиков

В США расследуют первую аварию Tesla Cybertruck со смертельным исходом

В США расследуют первую аварию Tesla Cybertruck со смертельным исходом

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Техасе. Его причина пока не установлена.Техасская полиция разбирается в обстоятельства аварии Tesla Cybertruck, в результате которой погиб водитель электропикапа, передаёт Fox 4 Beaumont.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх