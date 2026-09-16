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К уголовной ответственности не будут привлекать за вынужденные ДТП с жертвами

Автоинспекторы не будут привлекать к уголовной ответственности водителей за вынужденное нарушение правил дорожного движения и совершение ДТП в условиях крайней необходимости, которое привело к тяжким последствиям.

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