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Мировое обозрение

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Польские депутаты предложили провести «Марш независимости» вместо Варшавы во Львове. Украинцы возмущены

Польские депутаты предложили провести «Марш независимости» вместо Варшавы во Львове. Украинцы возмущены

Инициатива группы польских парламентариев провести 11 ноября «Марш независимости» не в Варшаве, а во Львове, вызвала резкую и почти единодушную реакцию в Украине.

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