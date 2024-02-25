Билялетдинов пожелал удачи Слуцкому и «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов высказался о наставнике «Шанхай Шэньхуа» Леониде Слуцком, который вместе со своей командой одержал победу в Суперкубке Китая, обыграв действующего чемпиона страны «Шанхай Порт».
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