Русский мир: Мария Захарова обсуждает искажение понятия в мировых СМИ Елена ГалицкаяНа открытии XXV Всемирного русского народного собора в Москве, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова выступила с заявлением о систематическом искажении западными странами понятия «Русский мир».
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