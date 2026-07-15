Новости СВО: Одесса продолжает гореть, удар по экономике Украины, Трамп готовит санкции против РФ

ШКИПЕР Нет,в ручную в ящиках по 20 бутылок в каждом.

Alex Nемо из 50 судов вошедших в систему одесских портов повреждено аж 4!!! Результат поистине впечатляющий. Особенно на фоне происходящего в Азовском море с российскими судами пытающимися доставить ГСМ в Крым...