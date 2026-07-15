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Новости СВО: Одесса продолжает гореть, удар по экономике Украины, Трамп готовит санкции против РФ

Новости СВО: Одесса продолжает гореть, удар по экономике Украины, Трамп готовит санкции против РФ

  Главные новости СВО на утро 15 июля 2025 года. Ночью ВС РФ продолжили выбивать порты врага: поражены Одесса и Черноморск Уничтожены объекты портовой инфраструктуры, резервуары с ГСМ для ВСУ, цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, сообщает Минобороны.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Нет,в ручную в ящиках по 20 бутылок в каждом.
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1 м.
Alex Nемо
из 50 судов вошедших в систему одесских портов повреждено аж 4!!! Результат поистине впечатляющий. Особенно на фоне происходящего в Азовском море с российскими судами пытающимися доставить ГСМ в Крым...
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1 м.
Сергей
Позорище! Других слов нет....  Доблестный ЧФ боится нос высунуть из Новороссийска ( из героического  Севастополя убег...) Стыд и срам... Верховному в первую очередь !!!
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1 м.