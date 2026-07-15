Новости СВО: Одесса продолжает гореть, удар по экономике Украины, Трамп готовит санкции против РФ

Главные новости СВО на утро 15 июля 2025 года. Ночью ВС РФ продолжили выбивать порты врага: поражены Одесса и Черноморск Уничтожены объекты портовой инфраструктуры, резервуары с ГСМ для ВСУ, цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, сообщает Минобороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Будем брать вражеские суда на абордаж по всему Мировому океану: Путин заявил о «зеркальном ответе» на западное пиратство
- В официальные сводки это не попало: Страшнейшая за 4 года войны ночь в Одессе
- Труп вице-адмирала Франции, вероятно убитого в Одессе, скинули с Пиренеев: Запад выдает потери своих военных на Украине за несчастные случаи
Свежие комментарии