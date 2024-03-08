Песков объявил, что Россия самая демократичная страна в мире

Многие россияне уже давно говорят о том, что одновременно существует две России: в одной живет простой народ, который не понаслышке знает о реальных проблемах в нашей стране, а в другой обитают депутаты, чиновники, крупнейшие капиталисты и прочие представители «верхов».
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