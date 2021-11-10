НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

143 984 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Тимофеев
    Проблема в том что жесткая статья не значит что ее применят, все решается в суде. Там то и происходит их отмазывание,...Напавшим на отца ...
  • людмила коптякова
    Да где закончилось то? Подумаешь ответили дерзко,но действий то никаких!Озабоченному Пент...
  • Виктор Иванов
    Ну что тут  сказать... За последние тысячу лет у европейцев мозг сократился на 250г.  Отсюда и вывихи такие.На полях в Глазго...

На полях в Глазго Чехия начала отступление...

На полях в Глазго Чехия начала отступление...

"Европа должна договариваться о долгосрочных контрактах на газ с Россией, поскольку поставки газа — большое преимущество, как для России, так и для Европы", - неожиданно для всех, особенно для Прибалтики и Польши заявил их центрально-восточноевропейский друг и соратник, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Лукьянов
Генерал Мороз включает мозги дебилам! Хорошо бы чтоб морозы в гейропе этойзимой покруче были. Хотябы градусов 15-20.
Ответить
1 час.
Nazim Ярмагомедов
Не пьем чешское пиво и не ездим на шкодах! А вы останетесь без нашего газа и туристов.Вот вам уроды наш ответ!
Ответить
1 час.
Виктор Иванов
Ну что тут  сказать... За последние тысячу лет у европейцев мозг сократился на 250г.  Отсюда и вывихи такие.
Ответить
16 мин.

Картина дня

наверх