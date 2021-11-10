"Европа должна договариваться о долгосрочных контрактах на газ с Россией, поскольку поставки газа — большое преимущество, как для России, так и для Европы", - неожиданно для всех, особенно для Прибалтики и Польши заявил их центрально-восточноевропейский друг и соратник, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
На полях в Глазго Чехия начала отступление...
Комментарии
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Дмитрий Лукьянов
Генерал Мороз включает мозги дебилам! Хорошо бы чтоб морозы в гейропе этойзимой покруче были. Хотябы градусов 15-20.
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1 час.
Nazim Ярмагомедов
Не пьем чешское пиво и не ездим на шкодах! А вы останетесь без нашего газа и туристов.Вот вам уроды наш ответ!
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1 час.
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