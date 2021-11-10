На полях в Глазго Чехия начала отступление...

"Европа должна договариваться о долгосрочных контрактах на газ с Россией, поскольку поставки газа — большое преимущество, как для России, так и для Европы", - неожиданно для всех, особенно для Прибалтики и Польши заявил их центрально-восточноевропейский друг и соратник, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.