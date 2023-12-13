На минувшей неделе в Москве состоялась церемония вручения премии VOICE Beauty Awards, обладателями которой стали лучшие бьюти-новинки этого года Победителей выбирала команда жюри, в составе которой были как эксперты бьюти-индустрии, так и звезды.
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