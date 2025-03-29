15 случаев, когда удача ждала на полке в секонд-хенде

Кто-то пройдёт мимо секонд-хенда, мол, там одни старые вещи. Но для охотников за редкостями барахолки и секонды — настоящая сокровищница! Винтажная посуда и мебель, редкие издания книг, оригинальная обувь и одежда — всё это можно купить за копейки, если хорошенько поискать.