Белый баклажан: почему он лучше фиолетового и как его правильно готовить

Представьте: вы покупаете баклажан, а он не фиолетовый, как все привыкли, а белый. Сначала кажется странно, но потом — очарование! Белые баклажаны уже давно покорили сердца многих гурманов, и не зря.
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