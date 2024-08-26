Семьи мигрантов получают на соцвыплатах 100 тысяч рублей в месяц? "Халяву" предлагается прекратить

Юрий Горемыкин

Дело в том что деды нынешних выходцев из стран бывших республик СССР это совсем другого воспитания люди, это наши, советские узбеки, таджики, киргизы и все остальные. Мы вместе жили, вместе строили, вместе в одном строю воевали и победили.Более 30 лет назад вы вышли из этого единого строя, решили жить отдельно, сами, по своим или продиктованным недругами законам. Выросло уже иное поколение, с совсем другим воспитанием и мировозрением.... Сегодняшние граждане Уэбекистана, Таджикистана, Киргизии и других соседних с нами стран это мигранты и едут они к нам целыми семьями и махалями совсем не для того чтобы заработать у нас на жизнь у себя на родине, они массово едут в Россию для того чтобы устроится здесь за счет нас и жить здесь, на нашей земле, в наших городах и селах ВМЕСТО нас...Нам конечно пускать, более того - приглашать мигрантов к нам на работу можно и даже иногда нужно. Но ни под каким видом ни в коем случае не давать им и приехавшим их членам семьи наше гражданство ни приехавшим, ни родившимся в России.Родившиеся на территории России свидетельства о рождении должны получать в Посольствах своих стран, достигшие возраста получения паспорта свои паспорта должны получать там же в Посольстве своей страны.НЕОБХОДИМО УБРАТЬ ИМЕЮЩИЕСЯ СЕГОДНЯ ФИНАНСОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЗАМЕНЫ МИГРАНТАМИ НАШЕГО КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ, тщательно проверить законность выданного мигрантам российского гражданства хотя бы за пять последних лет и быстренько, без проволочек лишить нашего гражданства тех кто хоть как нибудь что то нарушил.. А если приехали семьи мигрантов то предоставление им всех государственных услуг: содержание детей в детском саду, обучение в школе, гимназии, лицее, колледже, прием и лечение в поликлинике, больнице, женской или детской консультации, в роддоме должны быть для мигрантов и членов их семей ТОЛЬКО на платной основе. Ну и само собой ни каких материнских капиталов, бесплатных квартир, льготных ипотек, участков земли и каких либо государственных выплат включая российские пенсии. Мигранты не должны работать в органах управления, в подразделениях МВД и в прокуратуры, в судах, в образовании, в здравоохранении, в торговле , в производстве продуктов питания и медикаментов, в транспортном обслуживании. А диаспоры национальные не проживающих на территории России национальностей вообще должны быть запрещены, их создание и деятельность должны стать уголовным преступлением. Диаспоры необходимо разогнать и запретить на территории России. Вполне достаточно Посольств и Консульств стран бывших республик СССР. Диаспоры это же ОПГ в чистом виде. Проанализируйте кого они соединяют, подчиняют, кого пытаются вывести из ответственности за совершенные преступления и какими способами....Попытка создать внутри России районов и целых территорий с иным чем В России укладом жизни, с другими правилами и законами. Ну откуда у них огромные деньги, не мудрено что диаспоры вполне могут использовать враги России для руководства мигрантами,организации спящих до поры боевых отрядов, воспитания мигранской молодежи в нужном врагам духе, создания хаоса и беспорядков , расшатывания государства изнутри.....мигрантов в России уже почти 20 миллионов - 13,5% населения! .Диаспоры, громадное количество мигрантов это же прямая угроза безопасности и самому существованию страны! 23 авг Ответить