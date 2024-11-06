Омские фонтаны оформят в новогоднем стиле уже в ноябре. К 15 числу, по словам мэра, праздничная иллюминация появится на фонтане у музтеатра, затем - в скверах 30-летия ВЛКСМ и Первомайском.
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Омские фонтаны оформят в новогоднем стиле уже в ноябре. К 15 числу, по словам мэра, праздничная иллюминация появится на фонтане у музтеатра, затем - в скверах 30-летия ВЛКСМ и Первомайском.