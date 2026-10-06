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Татар-информ

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Надземный переход рухнул на трассе возле Кощаково в Татарстане

Надземный переход рухнул на трассе возле Кощаково в Татарстане

Об обрушившемся надземном переходе сообщили «Татар-информу» очевидцы. По их словам, конструкция упала неподалеку от села Кощаково, в сторону Царево.

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