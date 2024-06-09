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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Почему в СССР люди не болели, когда пили газировку из одного стакана?

Если Вам больше 35, то вы наверняка вспомните автоматы, где можно было попить вкуснющей газированной воды с разными сиропами, да и в чистом виде! Перед ними всегда стояли огромные очереди, а стаканов в автомате было всего два! И никого не смущал факт, что перед ним еще человек 50, как минимум, пили из этих стаканов в […].

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