Почему в СССР люди не болели, когда пили газировку из одного стакана?

Если Вам больше 35, то вы наверняка вспомните автоматы, где можно было попить вкуснющей газированной воды с разными сиропами, да и в чистом виде! Перед ними всегда стояли огромные очереди, а стаканов в автомате было всего два! И никого не смущал факт, что перед ним еще человек 50, как минимум, пили из этих стаканов в […].
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