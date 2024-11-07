Великий октябрь – «за» и «против»

Фото: conterfragНе будь перестройки, в нынешнем году народы многонационального Советского государства, раскинувшегося на одной шестой Земного шара, могли бы отпраздновать 107-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, которая резко изменила ход развития всемирной истории.
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