Великий октябрь – «за» и «против»

Фото: conterfragНе будь перестройки, в нынешнем году народы многонационального Советского государства, раскинувшегося на одной шестой Земного шара, могли бы отпраздновать 107-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, которая резко изменила ход развития всемирной истории.