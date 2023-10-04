Адекватный русский ответ «Хаймарсам» называется «Сарма»

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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В
Валерий
Все велосипед изобретают !!! у КНДР есть отличные системы что нельзя попросить для испытания на поле боя они с удовольствием предоставят было бы желание !!!
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