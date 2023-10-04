Адекватный русский ответ «Хаймарсам» называется «Сарма»

«Граду», «Урагану», «Смерчу» и «Торнадо» поможет новая РСЗО Виталий Орлов На фото: облегченная боевая машина с транспортно-пусковым контейнером БМ9А52−4 реактивной системы залпового огня (РСЗО)9А52−4 «Кама».
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