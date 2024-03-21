ЦБ обяжет финансовые маркетплейсы сообщать о кражах со счетов граждан

Центробанк опубликовал новый порядок информирования регулятора о мошеннических переводах для операторов платежных систем и операторов электронных платформ (ОЭП), пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на документ.
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