Политика как она есть

В течение июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно пытались нанести удары по территории России. Всего за месяц было сбито более 21 тысячи украинских беспилотников, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны.