Пентагон столкнулся с почти двукратным перерасходом средств в программе обновления стратегического ядерного оружия В ВВС США «недооценили» сложность строительства разветвленной сети пусковых центров и другой наземной инфраструктуры для своих ядерных ракет следующего поколения, что привело к серьезному прогнозируемому перерасходу средств, пишет издание Defense News со ссылкой на заявление помощника министра ВВС по закупкам, технологиям и логистике Эндрю Хантера.