Цены на яйца взвинтил грипп? Власти объяснили, что не так с этим продуктом

Вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко нашла три причины резкого подорожания яиц.Птичий грипп, высокий спрос и ажиотаж: таковы причины резкого роста цен на куриные яйца в России по версии зампреда русского правительства Виктории Абрамченко.
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