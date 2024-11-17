Программа для масштабирования и генерации кадров Lossless Scaling получила очередн...

Программа для масштабирования и генерации кадров Lossless Scaling получила очередное обновлениеПопулярное программное обеспечение Lossless Scaling удивило всех в начале 2024 года, добавив поддержку генерации кадров с любой видеокартой в любой игре для пк (с определенными ограничениями).