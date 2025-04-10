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Кононенко заявил о необходимости сохранить присутствие на орбите

Кононенко заявил о необходимости сохранить присутствие на орбите

В интервью «Российской газете» командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко высказал мнение о важности сохранения пилотируемых миссий на низкой околоземной орбите, даже в условиях расширения присутствия человечества в дальнем космосе.

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