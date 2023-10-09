Начинаются исследования астероида, который может обрушить экономику Земли

Американское аэрокосмическое агентство (NASA) планирует на следующей неделе дать старт экспедиции NASA Psyche, которая отправится к одноименному астероиду, находящемуся между орбитами Марса и Юпитера на расстоянии более 300 миллионов километров от Земли.
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