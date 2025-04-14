Военные из Таджикистана примут участие в параде 9 мая в Москве

Военнослужащие из Таджикистана 9 мая в Москве примут участие в военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает 14 апреля РИА Новости в пресс-службе Министерства обороны республики.
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