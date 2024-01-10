15+ историй, о том, что дети — это смех и нервы, два в одном

Кто способен при помощи маркера сделать из обычной сумки или унылой игровой приставки настоящий шедевр? Оставлять сладкие заначки в самых неожиданных местах и признаваться в любви просто потому, что ему понравился какой-то человек? Сочувствовать даже сгорающим в камине поленьям? Уж точно не взрослый.